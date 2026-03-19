Pedro Acosta, líder de MotoGP, dice que llega a Brasil "con el mismo trabajo de Tailandia"

"Al final estamos en la primera carrera de 22, queda todavía mucha guerra y no hay que celebrar mucho ahora", destacó Acosta en el circuito brasileño sobre su liderato en el campeonato.

Sobre el nuevo circuito, destacó: "Tiene pinta de ser divertido, pero habrá que tomárselo con un poco de calma; en el FP1 podemos dar muchas vueltas, intentar no hacer muchos errores porque no estar mucho tiempo en pista puede perjudicarnos más que en otros circuitos".

Reconoció que en este tipo de circuitos y con los neumáticos que facilita Michelin, los mismos que en Buriram 2026 y Austria 2025, lo normal es que "la KTM vaya bien, pero en deporte de alto nivel cualquier cosa te sorprende y se gira la película rápido".

"Crucemos los dedos para que podamos hacer toda la carrera sin sufrir tanto como el año pasado, igual que pasó en Tailandia, pero habrá que ir decidiendo sobre la marcha", recalcó Acosta.