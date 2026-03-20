Audi anuncia cese de funciones "con efecto inmediato" Jonathan Wheatly como jefe de equipo

"En el camino hacia encabezar la parrilla, el equipo Audi hará efectivos cambios significativos en su estructura de alta dirección. Por motivos personales, Jonathan Wheatley, dejará el equipo con efecto inmediato. El equipo le agradece su contribución al proyecto y le desea lo mejor en sus futuros proyectos" reza el comunicado, que añade que será el italiano Mattia Binotto, jefe del proyecto Audi F1, quien ocupe, asimismo, ese cargo.

"Mattia Binotto, director del proyecto, seguirá en su cargo y asumirá responsabilidades adicionales como jefe de equipo. Desde que se unió al proyecto en 2024, ha estado a cargo de la transformación del equipo mientras Audi se preparaba para entrar en Fórmula Uno como fabricante de chasis y motores", apunta el comunicado de la escudería alemana.

"La estructura futura del equipo se definirá completamente en una etapa posterior, a medida que la organización continúe adaptándose al entorno cambiante de la Fórmula Uno", apunta el comunicado de Sauber con respecto a Wheatley, al que no pocos sitúan como posible nuevo jefe de equipo de Aston Martin: rumores que "no comentan" en la escudería de Silverstone, según indicaba en otro comunicado el propietario de la misma, el canadiense Lawrence Stroll.