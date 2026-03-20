El Circuito de Jerez comienza la temporada con el Campeonato de España de SBK

El certamen contará con 130 pilotos y una destacada participación internacional en todas sus categorías, lo que refuerza el nivel competitivo del campeonato.

Una de las principales novedades de esta temporada es la incorporación de la categoría Sportbike, nueva clase que se introduce como una apuesta organizativa para cubrir el espacio existente entre las categorías Supersport 300, que afronta su última temporada, y Supersport de 600 centímetros cúbicos.

La categoría Sportbike se adapta a las tendencias actuales del mercado, con motocicletas de cilindrada media, informó la organización.

En la pista, competirán modelos con distintas configuraciones de motor, combinándose sobre el asfalto propulsores bicilíndricos, tricilíndricos y tetracilíndricos, y potencias que oscilan entre los 80 y 100 caballos.

Por otro lado, la estructura formativa del campeonato también incorpora la categoría Pre-Moto4, concebida como paso previo a Moto4.

Esta nueva base busca facilitar la progresión de los pilotos más jóvenes, ofreciendo una etapa inicial para adquirir experiencia antes de competir en categorías superiores.

Durante los días previos, jueves y este viernes, los participantes han tenido la oportunidad de realizar sesiones de entrenamiento en el mismo trazado.

Estas tandas preparatorias han servido para ultimar detalles técnicos y ajustar el rendimiento de las motocicletas antes del inicio oficial de la competición.

La diversidad de categorías permite la presencia de competidores con distintos niveles de experiencia, desde jóvenes promesas hasta pilotos consolidados.