El español Alex Escrig lidera una tanda libre en la que se fue secando la pista

Escrig marcó un mejor tiempo de 1:30.102, apenas 69 milésimas de segundo más rápido que su compatriota Izan Guevara (Boscoscuro) y 105 milésimas sobre el indonesio Mario Aji (Kalex).

No comenzó demasiado bien la tanda libre para el colombiano David Alonso (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2024, que en la primera carrera de Buriram (Tailandia) sufrió una fuerte caída, quien sufrió problemas técnicos en su moto que le obligaron a regresar rápidamente a su taller para intentar solventar los mismos.

El peor de los panoramas se presentaba ante David Alonso, pues los problemas con su moto parecían de índole electrónica -consecuencia de su accidente en Tailandia- y los ingenieros tardaron bastante en buscar una solución, que pasó por cambiar el cuerpo de inyectores.

Esa circunstancia le dejó prácticamente sin tiempo para 'conocer' un circuito completamente nuevo para todos los pilotos.

El indonesio Mario Aji (Kalex) fue el primer líder de la misma con un registro de 1:32.445 que, obviamente, se iba a ver sensiblemente rebajado con el paso de los minutos y las vueltas al trazado brasileño.

Y fue el propio Aji quien rebajó ese tiempo con 1:31.058, perseguido a escasamente 48 milésimas de segundo por el belga Barry Baltus (Kalex) y ya con el español Izan Guevara (Boscoscuro) a más de tres décimas de segundo.

Baltus fue el siguiente protagonista al parar el crono en 1:30.500, pero con más de media hora de sesión por delante y a pesar de la incesante lluvia que acompañó a los pilotos a lo largo de la primera jornada en Goiania, vueltas tras vuelta, los tiempos se fueron rebajando en cabeza de la tabla, nuevamente con Mario Aji de referencia al rodar en 1:30.357.

La siguiente referencia de Moto2 fue Izan Guevara, con un tiempo de 1:30.171, cuando el líder de la categoría, el español Manuel González (Kalex), se encontraba en una retrasada vigésima posición a casi dos segundos del campeón del mundo de Moto3 de 2022.

La última parte de la tanda se fue 'animando', ya sin la lluvia como protagonista, y saltó a la palestra el español Alex Escrig (Forward), quien se encaramó a la primera posición con un tiempo de 1:30.102, un registro que ya ninguno de sus rivales pudo batir.

Tras la estela de Escrig acabaron Izan Guevara, Mario Aji, Barry Baltus y Celestino Vietti en las cinco primeras posiciones, con el líder del mundial, Manuel González, vigésimo primero.