El español Brian Uriarte domina con 'mano de hierro' la primera tanda libre

Uriarte marcó un mejor tiempo de 1:32.812 con el que aventajó en casi cuatro décimas de segundo a Máximo Quiles (KTM) y en alrededor de ocho al también español Joel Esteban (KTM).

La primera jornada comenzó con una hora de retraso por las malas condiciones en las que se encontraba el trazado brasileño como consecuencia de las fuertes lluvias que cayeron en la zona de Goiania durante la noche anterior y que obligaron a los organizadores locales a trabajar a destajo para poder limpiar todas las zonas afectadas.

Nuevamente con la lluvia como protagonista destacada, los pilotos de Moto3 pudieron salir a pista con la puesta a punto en sus motos de mojado y, enseguida destacó el británico Scott Ogden (KTM), aunque al ser un trazado completamente nuevo y a pesar de las condiciones atmosféricas, los registros tenían que bajar considerablemente.

Varios pilotos pasaron por la cabeza de la tabla de tiempos en los minutos iniciales, hasta que el joven debutante español Brian Uriarte (KTM) ya marcó un buen registro (1:38.072), a tenor de las condiciones de lluvia del trazado 'Ayrton Senna'.

Ya dentro de los treinta minutos finales, de los 45 a los que estaba prevista esta primera tanda de pruebas libres, el neozelandés Cormac Buchanan (KTM) rebajo el registro de Uriarte para bajar a 1:37.716.

Minutos más tarde ambos fueron superados por el italiano Guido Pini (Honda), que encadenó una larga serie de vueltas rápidas para rodar en 1:36.641, 1:35.968, 1:35.615, 1:35.153 y 1:35.117.

Tal y como estaba previsto y a pesar de la lluvia, los tiempos fueron cayendo rápidamente, según los pilotos iban 'memorizando' las mejores trayectorias del mismo.

Fue entonces cuando Brian Uriarte volvió a recuperar la primera posición al conseguir un mejor tiempo de 1:34.963 primero y 1:34.419 en su segunda vuelta rápida de ese 'run', cuando muchos de sus rivales se encontraban realizando nuevos ajustes en sus talleres.

Tras la estela de Uriarte se situó el también español Joel Esteban (KTM), seguido a 62 milésimas de segundo por Pini, si bien poco después Brian Uriarte volvió a protagonizar varias vueltas rápidas, en las últimas de las cuáles rodó en 1:33.786 y 1:33.525.

La primera sesión entró en sus cinco minutos finales con Brian Uriarte como sólido líder con una nueva vuelta rápida de 1:33.055, seguido por Joel Esteban, Guido Pini y Cormac Buchanan a más de ocho décimas de segundo, por delante de los españoles Álvaro Carpe (KTM) y Máximo Quiles (KTM), a los que superó el indonesio Veda Pratama (Honda).

La lluvia no dejó de caer a lo largo de esta primera sesión libre, pero los pilotos no desistieron en su empeño de mejorar y Uriarte lo volvió a hacer para rodar en 1:32.812 en el último minuto de la tanda, perseguido por Máximo Quiles, Joel Esteban, Guido Pini y Cormac Buchanan en las cinco primeras posiciones.

El líder del campeonato, el español David Almansa (KTM), consiguió mejorar notablemente en los minutos finales para ascender hasta la novena posición.