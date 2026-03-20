El español Pedro 'Tiburón' Acosta lidera los primeros libres en el último minuto

El vigente campeón del mundo de la categoría, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) lideró buena parte de la sesión, pero en su última vuelta Acosta se encaramó hasta la primera posición con un tiempo de 1:26.688, seguido por el australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1 V4), el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP 26) y el propio Márquez.

La primera tanda libre de MotoGP comenzó con mucho mejores augurios para los pilotos, al haber dejado de llover durante la sesión de Moto2 y, por tanto, empezar a verse algunas 'líneas' o 'carriles' del trazado completamente secas, aunque los pilotos salieron inicialmente a pista con neumáticos de agua.

La primera referencia, meramente anecdótica, fue del 'local' Diogo Moreira (Honda RC 213 V), que rodó en 1:32.562, rápidamente superado por el español Maverick Viñales (KTM RC 16), 1:32.492 y una buena serie más de pilotos, entonces encabezados por el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V), auténtico especialista en pilotar sobre mojado, con 1:29.981.

Pocos minutos más tarde Marc Márquez, vigente campeón del mundo de MotoGP, se había encaramado a la primera posición con un tiempo de 1:28.708, casi un segundo más rápido que su inmediato perseguidor, el italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP25).

Por detrás de Marc Márquez, sus rivales tiraron con fuerza para acercarse, algunos de ellos con errores de pilotaje como en el caso del también español Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16), que se salió muy largo en la curva seis, aunque sin mayores consecuencias cuando apenas se había disputado quince minutos de sesión.

Acosta no se amilanó tras el 'susto' y un par de vueltas más tarde ya estaba a escasamente cuatro milésimas de segundo de Marc Márquez, cuando el australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1 V4) decidía ser el primero en salir a pista con neumáticos 'slick' de seco.

Poco después se 'metía' en esa lucha el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), compañero de equipo de Marc Márquez, que se quedó a una milésimas de segundo del vigente campeón del mundo.

En la segunda salida a pista Marc Márquez volvió a ser el más rápido, con un tiempo de 1:27.775, más de nueve décimas de segundo más rápido que su compañero 'Pecco' Bagnaia, al que superó poco después el también español Alex Rins con la 'novísima' Yamaha YZR M 1 de cuatro cilindros en 'V', que no estuvo demasiado afortunada en la primera cita de Tailandia.

Rins se situó a 294 milésimas de segundo de Marc Márquez, por entonces de nuevo en su taller realizando más 'ajustes' en su Desmosedici GP26, mientras el de Yamaha 'recortaba' distancias para situarse a 173 milésimas del campeón, con Acosta tercero a 392 milésimas de segundo.

A pesar de un fuerte susto al pisar la raya que delimita el trazado, Acosta pudo arañar algunas milésimas de segundo para quedarse a dos décimas de Márquez.

Con el paso de las vueltas y los minutos llegó la sorpresa, con el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), campeón del mundo de MotoGP en 2024 encaramándose a la primera posición con un registro de 1:27.576, que luego rebajó para parar el cronómetro en 1:27.546.

Pero por detrás de él también había comenzado su 'time attack' Marc Márquez, que con parciales de vuelta rápida en todos los tramos del trazado se situó líder con 1:26.975, seguido a 195 milésimas de segundo por Franco Morbidelli.

En el último minuto de la tanda libre Acosta iba con los tres primeros parciales en vuelta rápida, pero se fue largo en una de las últimas curvas del trazado, aún con tiempo para un intento más.

En ese último intento de vuelta rápida el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP 26) se encaramó a la primera posición con 1:26.918, pero por detrás de él Acosta no falló en esta ocasión y se situó líder con un tiempo de 1:26.688, por delante del australiano Jack Miller, que acabó a 87 milésimas de segundo, con Marco Bezzecchi y Marc Márquez detrás de ellos a poco más de dos décimas de segundo.