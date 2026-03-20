Johann Zarco, Tony Arbolino y David Almansa, dominan sus categorías

Zarco se hizo con el mejor tiempo de la práctica con 1:21.382, apenas 125 milésimas de segundo por delante del vigente campeón del mundo de MotoGP, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) y con el 'rookie' (debutante) turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha YZR M 1 V4).

Después de un primer 'run' en el que todos los pilotos se aplicaron al máximo por las adversas condiciones atmosféricas que se podían producir, la práctica oficial se acabó 'frenando en seco' para todos por la aparición de la lluvia y que forzó a todos a entrar en sus talleres, a la espera de una mejoría.

Zarco era líder, por delante de Marc Márquez y el turco Toprak Razgatlioglu, doble campeón del mundo de Superbike y debutante de la categoría al manillar de una Yamaha YZR M V4, quien en su segunda carrera en la categoría ha logrado el pase a la segunda clasificación directa.

Con un puesto en la segunda clasificación directa también acabaron Jorge Martín, Pedro Acosta (KTM RC 16), Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4), Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) y el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP 26).

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP 26), vencedor del Gran Premio de Tailandia, fue uno de los protagonistas negativos de la jornada, pues la lluvia le 'pilló' en la vigésima posición y ya no pudo mejorar, lo que le obligará a pasar por la primera clasificación.

El italiano Tony Arbolino (Kalex) fue el encargado de marcar las referencias a todos sus rivales en Moto2, con un cronómetro de 1:23.709, con 170 milésimas de segundo de ventaja sobre el líder del campeonato, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex), y ya con 366 milésimas sobre el hispano colombiano David Alonso (Kalex), que tuvo que superar un grave problema técnico durante la tanda libre matinal.

Un ritmo frenético en los instantes finales permitió a Tony Arbolino rodar en 1:23.822, 57 milésimas de segundo más rápido que González, si bien el italiano mejoró al rodar en 1:23.709 una vuelta después.

Nadie pudo con el registro de Arbolino, que dominó la práctica oficial, perseguido por Manuel González, David Alonso, el debutante español Ángel Piqueras (Kalex) y el indonesio Mario Aji (Kalex) en las cinco primeras posiciones.

El italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), que cuando iba en vuelta rápida se quedó sin gasolina en su moto, se tuvo que conformar con la sexta plaza, por delante de Daniel Muñoz, Izan Guevara, Collin Veijer, Alonso López, Alex Escrig, Daniz Öncü, Iván Ortola y el checo Filip Salac (Kalex), que completaron el pase a la segunda clasificación directa.

El líder del mundial, el español David Almansa (KTM), ejerció como tal en la práctica oficial de Moto3, aunque lo hizo por apenas tres milésimas de segundo sobre el neozelandés Cormac Buchanan (KTM), con un registro de 1:30.260, y con 50 milésimas de segundo sobre el indonesio Veda Pratama (Honda), que sorprendió con la tercera posición.

Al final, nadie pudo con el registro de David Almansa y junto a él pasaron a la segunda clasificación directa Cormac Buchanan, Veda Pratama, el australiano Joel Kelso (KTM) y el finlandés Rico Salmela (KTM) en las cinco primeras posiciones.

Con ellos también lo hicieron los españoles Joel Esteban (KTM) y Brian Uriarte (KTM), el hispano argentino Marco Morelli (KTM), el austríaco Leo Rammerstorfer (Honda), el irlandés Casey O'Gorman (Honda), el italiano Guido Pini (Honda), el malasio Hakim Danish (KTM), el hispano argentino Valentín Perrone (KTM) y el español Máximo Quiles (KTM).