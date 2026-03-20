La logística de la Fórmula E: 400 toneladas por evento

La clave de esta evolución está basada en una reestructuración regional del calendario para minimizar el transporte de larga distancia y de manera específica la organización ha agrupado eventos geográficamente, permitiendo que el transporte por carretera conecte sedes como México con Miami o Shanghái con Sanya. En este esquema, el CUPRA Raval Madrid e-Prix se integra estratégicamente en la gira europea para optimizar los flujos de carga.

La optimización logística ha alcanzado niveles drásticos de precisión. Julia Palle, Vicepresidenta de Sostenibilidad de Fórmula E, explica la magnitud de estos cambios: "Revisamos completamente la logística de la serie para operar de manera más eficiente. Pasamos de 3 a 2 aviones para transportar todo: desde autos, cargadores, hasta cables con una reducción de la huella de carbono de cerca del 25%".

Este esfuerzo se complementa con la visión de los proveedores logísticos. Álvaro Ortego, Director de Operaciones para Iberia en DHL Global Forwarding Freight, destaca que el compromiso va más allá de un solo evento: "Parte de la estrategia de nuestra compañía para 2030 es acelerar el progreso sostenible y eso nos ha llevado a soluciones multimodales como lo son tren más camión, o tren, carretera más ferrys o soluciones combinadas". Estas declaraciones refuerzan nuestro compromisoEF de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a menos de 29 millones de toneladas para 2030.

Gestionar un campeonato de 17 carreras en 11 ciudades implica mover más de 400 toneladas métricas de carga por evento, incluyendo monoplazas, baterías de alta tecnología y equipos de retransmisión. Para afrontar este reto, se emplean soluciones de vanguardia como el uso de biocombustibles en el transporte terrestre y marítimo, así como la implementación de Combustible Sostenible de Aviación (SAF).

La Fórmula E, que ostenta el título de ser el primer deporte con huella de carbono neta cero desde su creación, utiliza su plataforma para impulsar ciudades inteligentes y movilidad eléctrica. Con la incorporación de Madrid, el campeonato no solo busca ganar adeptos en el asfalto, sino demostrar que la rentabilidad y la responsabilidad climática pueden viajar en el mismo vehículo.