Lawrence Stroll (Aston Martin) muestra su apoyo a Adrian Newey

"Con las actuales conjeturas en torno al papel de Adrian Newey en este equipo, quiero aprovechar la oportunidad para dejar las cosas claras. En mi condición de Presidente Ejecutivo y accionista mayoritario, quiero reafirmar que Adrian Newey es mi socio y un accionista importante. Es el socio director técnico de Aston Martin; y él y yo mantenemos una verdadera alianza basada en una visión compartida del éxito para la empresa", apunta Stroll en su misiva, hecha pública en la tarde de este viernes por la escudería de Silverstone.

“Aquí hacemos las cosas de manera diferente, y aunque actualmente no adoptamos el rol tradicional de jefe de equipo que se ve en otros sitios. Como el ingeniero más exitoso en la historia de este deporte, Adrian se centra principalmente en el liderazgo estratégico y técnico, donde sobresale. Cuenta con el apoyo de un equipo directivo muy cualificado para gestionar todos los aspectos del negocio, tanto en la factoría como en la pista", indicó Lawrence Stroll.

“Con frecuencia recibimos propuestas de altos ejecutivos de otros equipos que desean unirse a Aston Martin, pero, de acuerdo con nuestra política, no comentamos rumores ni conjeturas”, añade en su comunicado el dueño de Aston Martin.