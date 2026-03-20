Russell O'Hagan, jefe de equipo de Cupra Kiro: "Hay mucha presión sobre Pepe Martí"

"Este evento parece que va a ser como México, hay una excitación alrededor que no ves en otros sitios. Los aficionados van a estar muy cerca y va a ser muy divertido. Queremos rendir lo mejor posible, pero para nosotros la presión es la misma que en otros sitios. Hay mucha presión en Pepe, al ser el único español en la parrilla", declaró en la rueda de prensa oficial de la carrera.

"Tenemos que mantener nuestra concentración en el coche. Lo que vamos a ver es una carrera muy dinámica. Con un solo modo de ataque, esta carrera se hace muy excitante. Vamos a ver una carrera que se va a decidir en el último momento", añadió.

Xavi Serra, responsable global de Cupra Racing, también se refirió a lo que hace especial el ePrix de Madrid: "La carrera tiene varias fases. Hay un momento de relajación, pero en el momento en el que pasas el 'go point' es 'all in', y no te interesa que te pillen en el pit. El 'pit boost' [carga ultrarrápida de 30 segundos] añade un componente estratégico y resulta muy positivo para los fans y el desenlace inesperado de la carrera".

Además, destacó la importancia de esta carrera para Cupra: "Cupra es un acrónimo de 'cup racing'. Nacimos de la competición, la llevamos en nuestro ADN. La competición eléctrica encarna nuestros valores de sostenibilidad, electrificación e innovación. La Fórmula E está creciendo y hay una hoja de ruta de aplicación directa a coches de calle".

El también español Alberto Longo, cofundador de la Fórmula E, también hizo referencia al papel de Pepe Martí: "Lleva cinco carreras en la categoría, es totalmente novel. Es el comienzo más esperanzador que hemos visto en un piloto novel en la Fórmula E. Lleva 17 puntos en cinco carreras. Pilotos afamados como Felipe Massa tardaron meses y años en hacer un solo punto".

"Lo que está haciendo es espectacular y la gente debería apreciarlo. Lo que quiero es que Pepe dé ese do de pecho, sin presión, y si oigo el himno español en casa podría decir que mi carrera está acabada", sentenció.

También opinó sobre las declaraciones de Max Verstappen, quien afirmó que la Fórmula 1, con las nuevas regulaciones, se parece a la Fórmula E con esteroides.

"No entiendo muy bien lo que está haciendo la Fórmula 1 en este sentido. Cuando dos campeonatos están convergiendo en carreras de eficiencia energética y no de puro rendimiento, no entiendo por qué la Fórmula 1 tira hacia nuestra forma de hacer carreras. Ni los pilotos lo están entendiendo. Entiendo que se revertirá y volverán a ser leales a su forma de hacer carreras", concluyó.