El belga Lucas Coenen se destaca en la categoría reina del Mundial en Almonte

El piloto belga ha firmado una sólida actuación que le ha permitido liderar la clasificación del día por delante de los franceses Tom Vialle y Maxime Renaux, segundo y tercero, respectivamente.

Mientras, el vigente campeón, el también francés Romain Febvre, se mantiene en la pelea tras finalizar entre los cuatro mejores clasificados, en una jornada marcada por la igualdad y el alto ritmo en la cuidada pista de arena de Almonte.

El MXGP de Andalucía ha arrancado con una intensa jornada de competición en el circuito de la localidad onubense, donde los primeros resultados ya han comenzado a perfilar a los protagonistas de las primeras mangas.

En la categoría de MX2, el protagonismo fue para el australiano Benjamin Garib, aunque el español Guillem Farrés ha desatado la locura con un meritorio tercer puesto. El sudafricano Camden Mc Lellan completó el podio de clasificación con el segundo puesto.

Estos resultados se producen en una fase temprana del campeonato, donde los equipos aún continúan ajustando configuraciones y los márgenes entre pilotos siguen siendo muy reducidos, lo que se ha reflejado en unas mangas clasificatorias especialmente disputadas.

En las categorías europeas, la jornada dejó un resultado destacado para el motocross español, pues en EMX250 Fran García se llevó una brillante victoria en la primera manga tras dominar con autoridad y lideró un podio completado por el australiano Jake Cannon, segundo, y el británico William Askew, tercero.

Por su parte, en EMX125, el triunfo fue para el austriaco Moritz Ernecker, que se impuso tras una sólida actuación, acompañado en el podio por el francés Sleny Goyer, segundo, y el suizo Ryan Oppliger, tercero, en una manga muy competida.

El MXGP de Andalucía encara este domingo su jornada clave con todo por decidir y con la emoción garantizada en el trazado andaluz, donde los aficionados han podido disfrutar de una jornada sin incidencias.