El español Izan Guevara rueda más rápido que Zarco en MotoGP

Guevara marcó un mejor tiempo de 1:21.256 -mientras que Zarco había rodado la jornada anterior en 1:21.257 con su MotoGP-, seguido por el español Manuel 'Manugas' González (Kalex), líder del mundial, el indonesio Mario Aji (Kalex), el checo Filip Salac (Kalex) y el español Daniel Holgado (Kalex), que mejoró notablemente respecto al primer día.

González no tardó mucho en posicionarse líder, pues en su cuarta vuelta rodó en 1:21.885, que ya era casi dos segundos más rápido que el registro que el viernes acreditó al italiano Tony Arbolino (Kalex) como el mejor, con 1:23.709.

Por detrás de él, el hispano colombiano David Alonso (Kalex) se quedó a 65 milésimas de segundo del líder, sin dar demasiadas muestras de que el percance técnico que sufrió el viernes con su moto le hubiese afectado demasiado para buscar las mejores trazadas del nuevo circuito brasileño.

Tras ellos, el también español Daniel Muñoz (Kalex), que se quedó a escasamente 95 milésimas de segundo, con el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), cuarto a una décima de segundo.

No obstante, esos minutos iniciales de la sesión, tras un primer 'time attack', se centraron en buscar la mejor puesta a punto para la jornada de carreras, esperando a los últimos instantes de la tanda para volver a 'atacar' el cronómetro.

Y fue entonces cuando volvió a surgir la figura de 'Manugas' González, que rebajó su mejor tiempo y el de la categoría hasta 1:21.668.

Su compañero de equipo, el australiano Senna Agius (Kalex) sufrió una caída en la curva uno, al perder adherencia en el tren delantero de su moto, dando por terminado su entrenamiento, sin daños físicos que reseñar.

El español Sergio García Dols (Kalex), por entonces noveno, fue otro de los pilotos que se fue por los suelos, en su caso en la curva dos, y sin posibilidad de continuar en pista.

Pero las sorpresas no habían terminado todavía pues el español Alex Escrig (Forward), consiguió ponerse líder con un registro de 1:21.454, pero justo en la curva uno de la siguiente vuelta se fue por los suelos.

Tras él, fue Izan Guevara (Boscoscuro), quien se encaramó a la primera posición con un tiempo de 1:21.256 -una milésima de segundo más rápido que el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V), ayer en MotoGP-, secundado por González, que rebajó su 'crono' personal hasta 1:21.494.

Así finalizó la segunda tanda libre de Moto2, con Izan Guevara, Manuel González, Mario Aji, Filip Salac, Daniel Holgado y David Alonso en las primeras posiciones de la tabla de tiempos.