Automovilismo
21 de marzo de 2026 - 10:40

El rey Felipe VI, presente en el primer e-Prix de la Fórmula E en Madrid

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Madrid, 21 mar (EFE).- El rey Felipe VI acudió este sábado al primer e-Prix de Fórmula E en Madrid, que se disputa en el circuito Madrid Jarama-RACE, en el que el monarca visitó el garaje de la escudería Cupra Kiro, en la que compite el piloto español Pepe Martí.

Por EFE

Estuvo acompañado en su visita por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y por Alberto Longo, cofundador de la Fórmula E.

Antes de la carrera, el rey visitó el 'pit lane', el 'paddock' y las instalaciones de la 'fan village', un espacio destinado para los aficionados con actividades como un simulador de carrera o una pista de pádel.

El monarca conoció de primera mano el nuevo Cupra Raval, el último modelo del fabricante de automóviles español. También se aproximó a la muestra de la marca alemana Porsche, en la que pudo ver de cerca el monoplaza con el que compite la escudería en Fórmula E.

El e-Prix de Fórmula E de Madrid se disputa entre el viernes 20 y el sábado 21 de marzo en el circuito del Jarama, al norte de la capital de España. La carrera se resolverá este sábado a partir de las 15.05 horas (CET). El piloto español Pepe Martí saldrá desde la duodécima posición.