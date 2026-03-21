El rey Felipe VI, presente en el primer e-Prix de la Fórmula E en Madrid

Estuvo acompañado en su visita por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y por Alberto Longo, cofundador de la Fórmula E.

Antes de la carrera, el rey visitó el 'pit lane', el 'paddock' y las instalaciones de la 'fan village', un espacio destinado para los aficionados con actividades como un simulador de carrera o una pista de pádel.

El monarca conoció de primera mano el nuevo Cupra Raval, el último modelo del fabricante de automóviles español. También se aproximó a la muestra de la marca alemana Porsche, en la que pudo ver de cerca el monoplaza con el que compite la escudería en Fórmula E.

El e-Prix de Fórmula E de Madrid se disputa entre el viernes 20 y el sábado 21 de marzo en el circuito del Jarama, al norte de la capital de España. La carrera se resolverá este sábado a partir de las 15.05 horas (CET). El piloto español Pepe Martí saldrá desde la duodécima posición.