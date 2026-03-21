Felipe Drugovich firma el mejor tiempo en Libres 2 con Pepe Martí 16º

Un Pepe Martí que antes de llegar al circuito a primera hora de la mañana sufrió un robo. A la salida del hotel, acompañado de personal de grabación del equipo, les fue sustraída una cámara, con la que grababan un documental de la temporada, valorada en unos 35.000 euros.

Tras este episodio, el español salió, como el resto de pilotos, a una pista mojada, por la lluvia que cayó en Madrid hasta instantes antes de que diera comienzo la sesión.

Con cautela y sin correr riesgos, aunque con hasta cuatro salidas de pista en el circuito Madrid Jarama-Race, para recabar datos de cara a la parte importante del e-Prix, con la clasificación programada a las 10:40 horas CET (-1 GMT) y la carrera a las 15:05.

Sesiones sin margen de error a las que Felipe Drugovich llega con el mejor tiempo, tras imponerse por solo 74 milésimas al neerlandés Nyck de Vries (Mahindra Racing).