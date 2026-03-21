La carrera 'sprint' programada para las 15:20 horas locales

Las clasificaciones oficiales de Moto3 y Moto2 tuvieron que ser canceladas al detectarse un bache con un agujero en una zona de la recta de meta que, aún sin ser dentro de la trayectoria de cualquiera de las categorías del mundial de motociclismo, forzó a Dirección de Carrera a tomar esa drástica decisión para intentar solventar el problema.

Desde ese momento, los organizadores locales se pusieron 'manos a la obra' y en la zona del bache se abrió un importante 'agujero' para poder consolidar el terreno, que se movió por las fuertes lluvias de anteriores jornadas, y proceder a un nuevo asfaltado del bache con las máximas condiciones de seguridad.

Ante tal vicisitud, se mantuvo inicialmente el horario establecido para la carrera 'sprint', salvo que la reparación forzase nuevos retrasos, como así sucedió, al sufrir un primer retraso de veinte minutos.

Si la carrera 'sprint' se puede disputar con normalidad y no aparece la lluvia o comienza a oscurecer, se procedería a disputar las clasificaciones de Moto3 y Moto2.

En caso de que las clasificaciones oficiales no se pudieran disputar y tal y como establece el Reglamento Deportivo del campeonato del mundo de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), todos los pilotos ocuparían las formaciones de salida según el orden que consiguieron en la práctica oficial del primer día de competición en el 'Ayrton Senna' de Goiania.