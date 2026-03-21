Nerea Martí: "La Fórmula E está apoyando mucho a las mujeres"

"La Fórmula E está apoyando mucho a las mujeres. Gracias a los test de las chicas que se hacen a final de año, en los que estuve yo también, tanto otras pilotos como yo hemos podido conectar con equipos y tener la oportunidad de estar aquí, de aprender, de coger experiencia, de seguir sumando kilómetros y más conocimientos", explicó, en una entrevista con EFE.

Martí consideró que no queda mucho para que haya una piloto titular: "Aún queda trabajo, pero estamos en el camino correcto. Es cuestión de tiempo que haya una mujer en lo más alto. Ahora las que empiezan jóvenes son las que se están preparando realmente bien. Viene gracias a que nos ven a nosotras, quieren competir, empiezan más pequeñas".

Como embajadora de Andretti, la española pudo probar el circuito del Jarama este viernes. "Me he quitado el gusanillo. He estado preparando estos días con el equipo, viendo datos, analizando el simulador. Ha sido una sesión para disfrutar sobre todo y para darle gas, que hacía tiempo que no me subía al coche", expresó.

El domingo saldrán otras cuatro pilotos (Ella Lloyd con Envision Racing, Juju Noda con Jaguar, Bianca Bustamante con Cupra, Abbi Pulling con Nissan) en el 'rookie test', en el que cada escudería puede probar a dos pilotos novatos.

"Es una muy buena oportunidad para ellas, así que creo que lo tienen que aprovechar a tope. Son kilómetros con el coche en pista y es muy buena oportunidad para que los equipos conozcan a más pilotos y los prueben para los siguientes años. Es increíble que las chicas ya formen parte de esos test y que tengamos la oportunidad en un futuro de poder estar en la categoría", deseó.

Andretti, el equipo para el que Martí es embajadora, decidió probar a Freddie Slater y Callum Voisin. "El equipo tiene que probar a muchos pilotos, no tiene que subirme siempre a mí. Habrá más 'rookie test' y podré estar en otros. La idea es seguir trabajando y poder subirme al coche lo antes posible", afirmó.

La piloto tiene experiencia en W Series y en F1 Academy, competiciones exclusivamente femeninas. Esa no es la estrategia de la Fórmula E, según Martí: "Quieren dar oportunidades y que en un futuro haya mujeres, están haciendo todo lo posible. A lo mejor una categoría soporte mixta sería algo genial, pero veremos. Yo me seguiré preparando al 100% por, si llega la oportunidad, estar lista".

El éxito de la Fórmula E en Madrid tiene mucho que ver con el circuito del Jarama. "Es un orgullo estar aquí, que se llene todo el circuito, se han vendido todas las entradas. Es un circuito de la vieja escuela, muy técnico, sin escapatorias. Se va a saber realmente los pilotos buenos y los que tienen capacidad de adaptación", explicó Martí.

"La Fórmula E es el futuro. Yo nunca había visto el Jarama tan bonito y tan bien decorado. Se ve todo mucho más profesional, está a la altura de cualquier campeonato mundial. No tiene límites, cada año crece más y más. Solo hay que verlo este fin de semana", concluyó.