Automovilismo
21 de marzo de 2026 - 14:55

Nuevo retraso de quince minutos para la salida 'sprint'

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Redacción deportes, 21 mar (EFE).- La carrera 'sprint' del Gran Premio de Brasil de MotoGP sufrirá un nuevo retraso de quince minutos, según anunció la organización del campeonato, que prevé el inicio de la prueba a las 15:35 hora local, en lugar de las 15:20 horas prevista inicialmente.

Por EFE