Nuevo retraso en la salida de la carrera 'sprint'

Redacción deportes, 21 mar (EFE).- La salida de la carrera 'sprint' del Gran Premio de Brasil de MotoGP sufre un nuevo retraso y ahora está prevista para las 16:20, hora local (19:20 UTC), para permitir un secado más efectivo del asfalto en la zona en la que se produjo un bache y un agujero en plena recta de meta.