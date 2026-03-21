Portugués Da Costa, segunda victoria consecutiva y primer ganador en Madrid

Da Costa partió en tercera posición y acabó cruzando en primer lugar la meta, como hiciera en la última cita de Yeda (Arabia Saudí).

Una carrera en la que los pilotos impusieron un ritmo lento al inicio, en busca de maximizar la gestión de energía, y que propició constantes luchas en pista y toques, como el del neerlandés Nyck de Vries (Mahindra Racing) al alemán Pascal Wehrlein (Porsche) que le hizo perder el alerón al primero; o el británico Taylor Barnard (DS Penske), sancionado tras echar de pista al suizo Nico Müller (Porsche) en un intento de adelantamiento.

Y, sobre todo, dejó una lucha final a cuatro pilotos por la victoria, que se decidió en la última vuelta.

Da Costa se impuso a su compañero, el neozelandés Mitch Evans, y a Wehrlein. Este último dejó sin podio al equipo Cupra Kiro, quien disputó su e-Prix de casa, después de que el británico Dan Ticktum intentase adelantar a Evans en la última curva para finalizar segundo, pero este defendió su posición y Wehrlein lo aprovechó para pasar de cuarto a tercero y completar el podio del primer e-Prix de la historia de la Fórmula E en Madrid.

Un resultado que le sirve para ampliar su ventaja en el Mundial, de seis a nueve puntos de distancia respecto al suizo Edoardo Mortara (Mahindra), quien finalizó quinto.

Un primer e-Prix de Madrid, disputado en el circuito Jarama-Race, en el que el piloto local, Pepe Martí (Cupra Kiro) finalizó en 9ª posición, sumando dos puntos, tras salir desde el 12º lugar y llevar a cabo una estrategia alternativa en el uso de la energía que le hizo subir hasta la primera posición durante tres vueltas, tras ser el segundo piloto en activar el modo ataque.

El piloto español cayó posiciones cuando, en la segunda mitad de la carrera, el resto de participantes fueron activando el modo ataque, que proporciona potencia extra y tracción a las cuatro ruedas, pero ahorró energía para recuperar dos posiciones en las dos últimas vueltas y sumar dos puntos a su casillero en la que fue su sexta cita participando en el certámen de monoplazas 100% eléctricos.