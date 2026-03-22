El belga Lucas Conenen, indiscutible vencedor en la categoría reina en Almonte (España)

No obstante, la victoria ha sido ajustada, ya que el neerlandés Jeffrey Herlings fue un duro competidor hasta las últimas vueltas y terminó en la segunda posición, mientras que el esloveno Tim Gajser firmó una segunda manga extraordinaria que le situó como tercero en el podio de la prueba.

La mejor posición entre los españoles la ocupó el gallego Rubén Fernández, undécimo en la general. Los otros dos más destacados fueron el catalán Oriol Oliver, decimoctavo, y el gaditano José Antonio Butrón, vigésimo primero, en tanto que Ander Valentin, Bruno Darias, Victor Alonso y Samuel Nilsson se quedaron sin puntuar.

La categoría reina no ha defraudado y los mejores pilotos del mundo han dado un auténtico espectáculo sobre el trazado del Circuito de Almonte.

La categoría MX2 del Campeonato del Mundo de Motocross dejó una clasificación liderada por el sudafricano Camden McLellan, que se alzó con la victoria tras sumar 47 puntos gracias a su regularidad en ambas mangas (22-25).

El podio de la prueba lo completaron el alemán Simon Längenfelder, segundo con 40 puntos, y el belga Sacha Coenen, tercero con 36.

La victoria española llegó en la categoría EMX250, en la que el gaditano Fran García 'Carbonero' se proclamó campeón de la segunda prueba mundialista disputada en Almonte en una carrera vibrante, mientras que en EMX150 se alzó con el triunfo el australiano Mori Ernecker.