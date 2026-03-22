Fabio di Giannantonio, sobre su adelantamiento a Márquez: "ha sido una pelea bonita"

Y recordó que el sábado "ganó él, pero además ganó la carrera; esta vez he ganado yo, pero sólo he subido al podio, y no es lo mismo, pero estoy contento, porque luchar contra un piloto con tanta experiencia es más difícil, pero también se puede aprender" y recalcó sonriendo "ha sido una pelea bonita, agresiva pero limpia, y me he divertido... quizás porque he ganado yo".

"Cuando luchas así es bonito, contra cualquiera, ha sido curioso, porque ha cometido el mismo error que cometí yo ayer, pero estoy más contento por el trabajo que hemos hecho en el box que por la pelea en sí, porque hemos podido estar entre las mejores Ducati", continúa 'Diggia'.

"Estoy muy contento con este fin de semana, el equipo se merecía este podio después de mi caída en el 'warm up', porque han tenido que trabajar mucho y la verdad es que había subestimado esa caída, en carrera, en la primera frenada fuerte, he sentido un poco de dolor en el hombro izquierdo, aunque luego he podido conseguir el ritmo", explicó el piloto italiano.