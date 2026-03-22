Jorge Martín, "muy feliz" por el segundo puesto del podio

"Muy feliz por toda esa gente que me ha ayudado, por todo mi entorno que ha estado día a día desde que empezó este infierno y ahora estamos en el podio, así que muy feliz", insistió Martín.
"Han sido cuatro meses sin fallar, sin fallar un día de entrenamiento, sin fallar un día de recuperación, intentando estar a mi ciento por ciento cada día y espero que esta rueda no pare, porque es lo que me motiva: trabajar cada día para ser mi mejor versión", recalcó Jorge Martín.
De su pelea con Giannantonio, comentó: "Eestaba listo para adelantar a Fabio, pero Fabio estaba preparado para adelantar a Marco y cuando he visto que entraban en la curva 4, que es muy estrecha y con poca zona limpia, he pensado 'se van a ir largos seguro' y me he preparado bien, he frenado un poco más por la izquierda para cerrar la trayectoria y he podido pasar a los dos a la vez".
Sobre la victoria de su compañero de equipo, Marco Bezzecchi, destacó: "Ahora mismo el paquete Bezzecchi/Aprilia y también Marc, están a un nivel altísimo; lleva cuatro victorias seguidas, algo que yo nunca he conseguido y eso es de admirar, pero somos un equipo, nos peleamos en pista y fuera nos ayudamos, que es la clave para hacer crecer el proyecto".