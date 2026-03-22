Marco Bezzecchi, vencedor en Brasil, dice que no esperaba ganar en Goiania

"Viendo de dónde partíamos el viernes no me esperaba salir de Brasil con una victoria, pero hemos trabajado muchísimo con el equipo para tratar de ajustar todo en mi pilotaje y en la moto, y tratar de conseguir la combinación perfecta para mejorar", reconoce Bezzecchi.

Y destacó que "el sábado estaba nervioso por la clasificación". "Siempre es muy importante, pero por suerte conseguí el pase a la Q2 y la primera fila de parrilla, que era crucial".

"Sabía que en la carrera 'sprint' no era lo suficientemente rápido para luchar por el podio, pero traté de seguir aprendiendo todo lo posible para ir mejorando y hoy he conseguido dar otro paso por la mañana, así que estoy muy contento de cómo ha ido la carrera y las prestaciones", afirma el líder del mundial de MotoGP.