Bezzecchi y Martín, confiados en confirmar las buenas sensaciones del inicio de temporada

Bezzecchi, líder del mundial 2026 de MotoGp y vencedor de las dos primeras carreras de la temporada, apunta en la nota de prensa de su equipo que está "contento de volver a Austin, un gran circuito, pero también difícil y bastante particular".

"El año pasado tuvimos un fin de semana decente a pesar de algunos retos, por lo que intentaremos mantener este impulso positivo y nuestra determinación para seguir rindiendo bien", afirma el piloto italiano.

Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP en 2024, explica que Austin es "un circuito que podría confirmar las buenas sensaciones de las dos primeras carreras", en las que cree que han hecho, y estan haciendo "un gran trabajo", pero incide en que tienen "que mantener los pies en el suelo, ya que este es siempre un circuito particular".