Holgado y Alonso, con moderado optimismo ante su cita en Austin

El líder del mundial dijo tener "muchas ganas de llegar a Austin", si bien explicó en la nota de prensa de su equipo que es un circuito "muy diferente" al que tuvieron en Brasil, por lo que también trabajarán "de una forma distinta" para adaptarse rápido.

Holgado aseguró tener "muy buenos recuerdos del año pasado". "Aunque las condiciones fueron en mojado, me lo pasé muy bien con la Moto2 en un trazado con frenadas fuertes, que no es de los que más me favorece por mi estilo de pilotaje, pero sé que trabajando con el equipo podremos obtener un buen rendimiento", subrayó.

"Mi objetivo principal será dar el máximo para ser competitivos y seguir disfrutando como nos pasó en Brasil", continuó Daniel Holgado.

David Alonso, por su parte, afirmó llegar a Austin "sin apenas descanso del Gran Premio de Brasil", aunque enseguida aclaró que "es algo positivo", porque así tiene "las ideas frescas y el objetivo es ser más constante y cometer menos errores, para poder ir a un buen ritmo sin ir tan al límite", como le pasó en la última carrera, según reconoció.