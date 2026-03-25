El español Rueda y el neerlandés Veijer, positivos ante la prueba norteamericana

"Terminé bien el fin de semana en Brasil, así que tenemos que aprovechar ese impulso en Estados Unidos", señala Rueda, quien asegura que aprendió "mucho" durante la carrera de Brasil, pues "fue mi primera carrera completa de Moto2, así que intentaré aplicar esas lecciones".

"El circuito es completamente diferente al de Brasil, mucho más largo y exigente, así que tendré que adaptar un poco mi estrategia", reconoce Rueda en la nota de prensa de su equipo, y destaca que "el objetivo es el mismo que en las carreras anteriores, intentar dar más batalla".

Y recalca que tiene "muy buenos recuerdos del año pasado, y eso siempre ayuda".

El neerlandés Collin Veijer afirma llegar a Tejas "con el objetivo de aprovechar lo positivo que aprendimos en Brasil".

"La carrera allí no fue tan buena como esperábamos, pero ya estamos pensando en este próximo reto, en el que intentaremos mejorar un poco nuestro rendimiento en Estados Unidos, destaca Veijer.

El piloto neerlandés explica que "Austin es un circuito completamente diferente al de Goiânia", por lo que reconce que tendrá que "trabajar duro para ser competitivos aquí, en donde el año pasado conseguí mis primeros puntos en Moto2, con un 'Top 10' bajo la lluvia, así que intentaremos transformar el fin de semana con más confianza y motivación".