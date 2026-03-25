Fernando Alonso retrasa su llegada al GP de Japón por el nacimiento de su primer hijo

La escudería Aston Martin F1 Team señaló en un comunicado que el asturiano “llegará un poco más tarde este fin de semana por motivos personales”, sin ofrecer inicialmente más detalles, aunque aseguró que “todo va bien y estará en la pista a tiempo para el viernes”.

Por su parte, la cadena británica BBC indicó que Alonso y su pareja, la periodista deportiva Melissa Jiménez, se han convertido en padres de su primer hijo en común, motivo por el cual el piloto no comparecerá ante los medios en la antesala de la prueba.

El bicampeón del mundo, de 44 años, mantiene así la discreción habitual sobre su vida privada y, por el momento, no han trascendido más detalles sobre el nacimiento.

En el plano deportivo, el retraso en su llegada implicará que Alonso no participará en la primera sesión de entrenamientos libres del viernes en el circuito de Suzuka Circuit. En su lugar, el piloto reserva Jak Crawford se subirá al monoplaza para cumplir con una de las sesiones obligatorias para jóvenes pilotos.