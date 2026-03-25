Los españoles Daniel Holgado y Máximo Quiles estrenan liderato en Austin

Parójicamente, ambos pilotos, Holgado y Quiles, son compañeros en el equipo propiedad del español Jorge Martínez 'Aspar', que se perfila con todos sus integrantes como la escudería más potente en sus respectivas categorías.

No en vano, en Moto2 también cuenta con los servicios del hispano colombiano David Alonso, campeón del mundo de Moto3 en 2024, y en la más pequeña de las categorías, con el hispano argentino Marco Morelli, quien en el año de su debut en el campeonato del mundo ha conseguido subir al podio en su segunda carrera, peleando hasta el último metro con su compañero Máximo Quiles.

En lo estrictamente deportivo, en la categoría de Moto2, el dominio de los representantes españoles está más que acreditado con las cinco primeras posiciones del campeonato, en las que se encuentran, respectivamente, Daniel Holgado, Manuel González, Daniel Muñoz, Izan Guevara y Alex Escrig, lo que supone toda una declaración de intenciones.

Y no es sólo por este quinteto de cabeza, pues salvo por el neerlandés Collin Veijer (Kalex), el hispano colombiano David Alonso y los italianos Celestino Vietti (Boscoscuro) y Tony Arbolino (Kalex), hasta las doce primeras posiciones se encuentra otros representantes españoles, Iván Ortolá (Kalex), Alonso López (Kalex) y Adrián Huertas (Kalex).

Hasta el momento 'Manugas' González, en Tailandia, y Daniel Holgado, en Brasil, son los vencedores en la categoría intermedia del mundial de motociclismo y por ello dos de los claros aspirantes al título de 2026, pero junto a ellos en cada gran premio habrá una amplia lista de aspirantes a la victoria, incluyendo en esa relación a pilotos que por uno u otro motivo todavía no han podido destacar.

En esa 'lista ampliada' se encuentran el turco Deniz Öncü (Boscoscuro), el japonés Ayumu Sasaki (Kalex), el belga Barry Baltus (Kalex), el checo Filip Salac (Kalex), el estadounidense Joe Roberts (Kalex) y los españoles Arón Canet (Boscoscuro), Sergio García Dols Kalex), Jorge Navarro (Forward), Alberto Ferrández (Boscoscuro), Ángel Piqueras (Kalex) o José Antonio Rueda (Kalex), el campeón del mundo de Moto3 en 2025.

No es menor la relevancia de la participación española en la categoría de Moto3, en la que además del liderato de Máximo Quiles, entre los cinco primeros hay otros dos pilotos españoles, Álvaro Carpe (KTM) y David Almansa (KTM), bueno, en realidad tres, pues Marco Morelli decidió correr bajo bandera de Argentina por la nacionalidad de su padre, pero es nacido en Barcelona.

Hasta el momento, David Almansa, que se fue por los suelos en Brasil, y Máximo Quiles, se reparten las victorias, pero como es habitual en la más pequeña de las cilindradas, las opciones de triunfo a cada carrera se reparten entre no pocos pilotos, algunos de ellos ya conocidos y otros no tanto.

Quizás, una de las principales sorpresas de la temporada que acaba de comenzar sea la del indonesio Veda Pratama (Honda), que logró una meritoria quinta plaza en Tailandia y en Brasil demostró que ese resultado no había sido fruto de la casualidad al adjudicarse un más que merecido tercer puesto en el podio.

Con Pratama y los anteriores, un 'conocido' como es el hispano argentino Valentín Perrone, al que se unen los españoles Adrián Fernández (Honda), Brian Uriarte (KTM), Joel Esteban (KTM) o David Muñoz (KTM), si consigue superar la infección que le provocó su última intervención quirúrgica de fémur y puede estar en Estados Unidos.

Tampoco se puede descartar al italiano Guido Pini (Honda) o al 'rookie' finlandés Rico Salmela (KTM), que ha mostrado muy 'buenas maneras' en este inicio de la temporada.