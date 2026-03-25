Marc Márquez dispone en Austin de su primera oportunidad para 'frenar' a Bezzecchi

Bezzecchi ganó las dos últimas carreras de 2025 y ha hecho lo mismo en las dos primeras de esta temporada, Tailandia y Brasil, mostrando una eficacia difícil de batir en las carreras largas, si bien es cierto que ahora el campeonato aterriza en un trazado que durante muchos años ha sido el escenario ideal para las victorias del nueve veces campeón del mundo.

Con once curvas a izquierdas, las que más le gustan a Marc Márquez, y nueve a derechas, el trazado de Austin fue el escenario de la primera victoria del español en la categoría de MotoGP, allá por 2013, y seguro que en la mente del vigente campeón de MotoGP está el encontrar en este escenario el revulsivo necesario para frenar el fulgurante inicio de temporada del italiano.

Bien es cierto que desde 2021 Marc Márquez no vence en COTA, en donde se han subido a lo más alto del podio los españoles Alex Rins, en dos ocasiones -en 2019 con la Suzuki GSV RR y en 2023 con la Honda RC 213 V- y Maverick Viñales con la Aprilia RS-GP en 2024, y los italianos Enea Bastianini con la Ducati del equipo Gresini en 2022, o 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), el último en el que lo logró, en 2025.

Será interesante ver si Marc Márquez es capaz de volver a ganar con la autoridad con que lo hizo desde 2013 hasta 2018 para comenzar a remontar una situación un tanto inusual, para él y también para el fabricante italiano de Borgo Panigale, que no ha comenzado la temporada con la superioridad que se podría haber pensado.

Las distancias entre Ducati y sus más directos rivales, en este inicio de la temporada 2026 se ha estrechado considerablemente y seguro que su ingeniero jefe y máximo responsable de competición, el italiano Luigi 'Gigi' Dall'Igna, escudriña todas las opciones tecnológicas que permita al prototipo Desmosedici de 2026 dar ese paso adelante que necesitan para que tanto Marc Márquez como 'Pecco' Bagnaia se sienta 'cómodos' sobre sus motos.

El doble campeón del mundo italiano de Ducati ha comenzado el año igual que terminó el pasado, sin confianza en la moto y sin soluciones para lograrla, lo que con el paso de los grandes premios, de no encontrar soluciones, le puede 'hundir' aún más en la desesperación.

Mientras, quienes disfrutan de un gran momento 'dulce' son los pilotos de Aprilia, pues los responsables del fabricante de Noale vieron como en el trazado 'Ayrton Senna' de Goiania, en Brasil, sus dos pilotos oficiales copaban las dos primeras posiciones del podio.

Por una parte, Marco Bezzecchi encadenó una nueva victoria, la cuarta consecutiva, mientras que Jorge Martín, lesionado de larga duración, regresaba a su mejor nivel, quizás no en el óptimo para la alta competición, pero sí lo suficientemente efectivo como para pensar en que el mejor Martín, el que fue campeón del mundo en 2024, ya está muy cerca.

Para plantar cara a Bezzecchi y Martín, además de Marc Márquez, en Austin habrá que contar con el español Pedro 'Tiburón' Acosta y su KTM RC 16, y con el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), que en Goiania acabó sobre el tercer peldaño del podio después de una intensa y 'milimétrica' pelea -se llegaron a rozar entre ellos con sus motos- con el propio Marc Márquez.

El japonés Ai Ogura y el español Raúl Fernández, los otros dos pilotos de las Aprilia RS-GP, también deberían ser tenidos en consideración por el rendimiento de sus motos, si bien luego, en carrera, el desempeño de ambos resulta algo irregular, pero siempre cerca de las posiciones de cabeza.

El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), subcampeón del mundo de MotoGP en 2025, es uno de los pilotos que ha comenzado de menos a más pues en Tailandia se marchó con un 'cero' en su casillero, que enmendó en cierta medida en Brasil con una sexta posición en la carrera larga, aunque evidenciando, como el resto de pilotos de Ducati, salvo 'Diggia', que todavía no se encuentra a gusto con su moto.

Por estadística histórica, Alex Rins debiera ser tenido en consideración en este trazado, pero lo cierto es que la Yamaha YZR M 1 V4, la tercera marca de motos con la que disputa el campeonato del mundo de MotoGP, no se encuentra al nivel necesario para plantar cara a sus competidores, aunque su compañero de equipo, el francés Fabio Quartararo no ceja en su empeño de estar con los mejores de la categoría y si bien empieza muy bien, poco a poco va perdiendo 'fuelle'.

En KTM, salvo 'Tiburón' Acosta, el único capaz de sacar la 'mejor esencia' a la RC 16, ni el sudafricano Brad Binder, el italiano Enea Bastianini o el español Maverick Viñales, que comenzó muy fuerte la pretemporada, parecen estar en disposición de pelear con los de 'arriba'.

En la misma tesitura se encuentran los 'segundos' de Yamaha, el turco Toprak Razgatlioglu, doble campeón del mundo de Superbike, y el australiano Jack Miller.

La evolución de las Honda RC 213 V, en manos del español Joan Mir y el italiano Luca Marini, parece ir por muy buen camino, aunque ambos están necesitados de lograr un buen resultado que, casi siempre en forma de caída, no termina de llegar para el español, y acaba lejos de las posibilidades del italiano.

Hasta la fecha, el mejor representante del fabricante del Ala Dorada es el veterano piloto francés Johann Zarco, noveno en Brasil, mientras que compañero de taller, el brasileño Diogo Moreira, bastante hizo con entrar en los puntos en su segunda carrera en la categoría para satisfacción de la numerosa afición local.