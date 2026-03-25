Mir y Marini dicen sentirse muy a gusto y disfrutar en el trazado de Austin

"Siempre es un placer venir a Estados Unidos, especialmente a Austin, es un buen lugar y disfruto mucho de todo el fin de semana", afirma Mir en la nota de prensa de su equipo, en la que recuerda que "en Brasil demostramos nuestra velocidad, demostramos nuestra capacidad para ser el mejor piloto de Honda y repetir eso es el objetivo este fin de semana".

Joan Mir señala que para él se va a tratar de "mantener la concentración y trabajar bien con el equipo para crear la mejor situación posible y demostrar de lo que somos capaces".

Luca Marini dice estar contento de volver "al trabajo" en un circuito que le gusta mucho y explica que "pasar de uno de los circuitos más cortos del calendario a uno de los más largos, es sin duda un gran cambio y COTA es un circuito donde el piloto puede marcar la diferencia".

"En el pasado me ha ido bien allí, al igual que a la Honda RC213V, por lo que tengo muchas ganas de ver qué podemos hacer juntos y cómo ha evolucionado la moto desde nuestra última visita", comenta Marini.

"Será importante conseguir un buen resultado antes de este descanso de tres semanas pues quiero darle al equipo algo que celebrar después de estas intensas primeras carreras", recalca el piloto italiano.