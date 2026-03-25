Russell y Antonelli pretenden confirmar el dominio de Mercedes en Suzuka

Russell, de 28 años, y Antonelli, de 19 -que en China se convirtió en el más joven 'poleman' de la historia y en el segundo piloto de menor edad en ganar un Gran Premio-, cruzaron puestos en las dos primeras carreras largas de la 'nueva' y no poco controvertida era de la F1; en las que los Ferrari concluyeron justo detrás de ellos, haciendo lo propio: el monegasco Charles Leclerc fue tercero en Melbourne y el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton subió al podio en Shanghái.

El inglés de Mercedes, que ganó la carrera corta de China por delante de Leclerc, Hamilton y de su compatriota Lando Norris (McLaren) -último campeón del mundo- lidera el Mundial con 51 puntos, cuatro más que Antonelli -quinto en el sprint de Shanghái-, con 17 sobre el monegasco y con 18 respecto a Sir Lewis; que, dos años después, volvió a subirse a un cajón en un Gran Premio hace dos domingos.

En el circuito shanghainés se anunció que -debido al ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, la posterior respuesta de ésta y la actual situación bélica derivada de todo ello en Oriente Medio- la cuarta y la quinta prueba del calendario, previstas inicialmente el mes que viene en Baréin y Arabia Saudí, quedaban suspendidas. De tal manera, el de Japón será el último Gran Premio hasta que el Mundial se reanude el primer fin de semana de mayo, con el de Miami (EEUU).

El arranque de un campeonato cuyo cambio de reglamento técnico ha barajado fuertemente las cartas, no ha sido bueno para los españoles. Carlos Sainz (Williams), de 31 años, retirado en Albert Park, al menos fue noveno y capturó dos puntos en Shanghái; donde el doble campeón mundial Fernando Alonso, de 44, confirmó las muy malas prestaciones del Aston Martin y -al igual que su compañero, el canadiense Lance Stroll- abandonó por segunda vez en un campeonato en el que, con el cambio de reglamentación , se esperaba bastante más del coche diseñado por el inglés Adrian Newey, el ingeniero más exitoso de toda la historia de la F1.

El argentino Franco Colapinto, de 22, que el año pasado, en su segundo periplo en la F1, no logró puntuar en ninguno de los 18 Grandes Premios que disputó, sí lo hizo hace dos semanas en China, con un Alpine bastante mejor que el de 2025 y con el que su compañero, el francés Pierre Gasly, acabó sexto.

El mexicano Sergio Pérez, subcampeón mundial hace tres años y, tras uno ausente, recién retornado este curso a la categoría reina, acabó decimosexto y decimoquinto las dos primeras pruebas, a bordo de un Cadillac: el debutante undécimo equipo, que elevó a 22 el número de pilotos en pista. Una escudería que ocupa el penúltimo puesto en el Mundial de constructores, sólo por delante y con los mismos puntos (ninguno) que Aston Martin.

Sobre el papel y de momento, poco más pueden esperar 'Checo' y Alonso este fin de semana en la legendaria Suzuka, un circuito 'de piloto', de 5.807 metros, con 18 curvas -entre las que destacan la Spoon, la 130R y las enlazadas del primer sector-, un diseño único -en forma de ocho- y una recta de meta en pendiente.

En seco, en una pista en el que las curvas rápidas provocan una mayor degradación de los neumáticos, se rodará con la gama de compuestos más dura. Es decir: los C1 (duros, reconocibles por la raya blanca), C2 (medios, raya amarilla) y C3 (blandos, roja). En otro Gran Premio que en horario centro-europeo se verá de madrugada y a primera hora de la mañana.

Nadie ha ganado tantas veces (seis) en Japón como el alemán Michael Schumacher. Y tanto el otro séptuple campeón mundial, Hamilton (cinco veces triunfal), como Alonso son los únicos que han festejado triunfos en las dos pistas en las que se ha disputado el Gran Premio de Japón: debutante en Fuji hace exactamente 50 años.

Aquella, la última de 1976, fue una carrera legendaria. Decantó el título, por un solo punto y bajo un diluvio, a favor del inglés James Hunt y en detrimento del austriaco Niki Lauda, apenas unas semanas después del escalofriante accidente que estuvo a punto de costarle la vida al triple campeón mundial vienés en el Nürburgring alemán. Una rivalidad deportiva que quedó fehacientemente plasmada en la película 'Rush'.

En Fuji sólo se disputaron cuatro ediciones del primer Gran Premio de la historia que albergó Asia. Las otras 34 tuvieron lugar en Suzuka, circuito propiedad de Honda: el nuevo motorista de Aston Martin, que anuncia para este fin de semana unas mejoras que se antojan, de momento, insuficientes. Pero que, al menos, podrían evitar una nueva retirada de Alonso, que en China perdió sensibilidad tanto en las manos como en los pies, debido a las muy fuertes vibraciones del coche verde.

El genial piloto asturiano, que logró en Japón dos de sus 32 triunfos en la categoría reina, lo hizo en 2006 en Suzuka -en una carrera determinante para que ese año revalidase título- y dos años más tarde, en Fuji. Y de entre los activos, el segundo que más veces ha ganado en Japón -siempre en el escenario de este fin de semana- es el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), todavía el ganador más joven de la historia, que encadenó cuatro victorias entre 2022 y 2025.

A 'Mad Max' -sexto, tras otra gran remontada en Australia, y retirado en China- y a Alonso, posiblemente los dos pilotos con más talento de la parrilla, no les hace ninguna gracia la 'nueva' F1, en la que la energía eléctrica tiene mucho más peso, provocando un pilotaje mucho más lento y conservador.

El astro neerlandés -octavo en el Mundial, con ocho puntos- declaró que ha "cambiado el simulador por" un videojuego; mientras que el genio astur -penúltimo- se refirió al certamen como el "campeonato mundial de pilas".

Los McLaren, que el año pasado revalidaron título de constructores al tiempo que festejaban el Mundial de Norris, tampoco han empezado con buen pie y en Shanghái ni siquiera pudieron tomar la salida.

Lando, quinto en Australia y cuarto en el sprint de China, es sexto en el campeonato, con 15 puntos; mientras que su compañero, el australiano Oscar Piastri -tercero en la general en 2025-, que tampoco pudo salir en su Melbourne natal y que fue sexto en la prueba corta de hace dos sábados, es duodécimo -un puesto por delante de Sainz-, con tres.

Este viernes (noche del jueves al viernes en horario europeo) arrancarán los entrenamientos libres -en el primero, Alonso cederá el AMR26 al probador estadounidense Jak Crawford-, que se completarán el sábado, horas antes de la calificación, que ordenará la parrilla de la carrera dominical. Prevista a 53 vueltas, para completar un recorrido de 307,4 kilómetros.