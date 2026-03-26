Lance Stroll, compañero de Alonso: "Que ambos coches acaben la carrera sería un buen paso"

"En China tuvimos grandes problemas de vibración, problemas de fiabilidad, así que estamos abordando algunos de esos problemas. Creo que lograr que ambos coches lleguen a la bandera a cuadros ya sería un buen paso adelante para nosotros" declaró Stroll en una rueda de prensa en Suzuka, donde el fin de semana se disputa el GP de Japón de Fórmula Uno.

Sobre las vibraciones que sufre el monoplaza durante la carrera, Stroll reveló: "Es muy incómodo, solo queremos ser más competitivos como equipo, eso es lo más doloroso para todos" además de poner de relieve el esfuerzo que hace el equipo para "traer más rendimiento y volver a la lucha por estar en la parte delantera del grupo".

"Necesitamos mejorar la vibración, necesitamos mejorar la fiabilidad, pero aun así, cuando terminamos las vueltas estamos a tres segundos y medio de los coches líderes. Incluso cuando solucionemos la vibración y mejoremos la fiabilidad, necesitaremos encontrar rendimiento en el motor, más potencia y más carga aerodinámica" añadió el canadiense.

Stroll se mostró decepcionado con el rendimiento del coche pero aún cree en el trabajo de su equipo: "Todos estamos trabajando lo más duro que podemos para mejorar la situación. Ninguno de nosotros está contento con dónde estamos. No es el comienzo de temporada que esperábamos, pero es lo que es y estamos trabajando lo más duro posible para mejorarlo".

"Sabemos que tenemos problemas en el lado del motor. Hay áreas en las que necesitamos trabajar con el coche. Las curvas de alta velocidad siguen siendo una debilidad para nosotros" concluyó el piloto de Aston Martin acerca de los puntos débiles de su vehículo.