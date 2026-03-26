Lando Norris sobre no salir en China: "Nos perjudicó como equipo, no nos hizo quedar bien"

"Nos perjudicó como equipo, no nos hizo quedar bien que dos coches no pudieran comenzar una carrera. Creo que lo que más dolió fue el hecho de que estaba fuera de nuestro control (...). Pero uno aprende de los errores, fue duro y ninguno de nosotros quiere tener un fin de semana así", señaló en rueda de prensa Norris, desde el circuito de Suzuka, donde el fin de semana se disputa el Gran Premio de Japón de Fórmula Uno.

El vigente campeón del mundo valoró la situación del equipo tras las dos primeras carreras: "No estamos donde queríamos estar, (...) pero creo que no puedes tener lo mejor de todo. Todos dentro del equipo sabemos lo que podemos lograr. Sé que todos los chicos en la fábrica están trabajando muy duro y se está haciendo un buen progreso. Seguimos siendo el tercer mejor equipo, pero sin duda disfrutamos mucho más ser primeros que terceros".

Aun con la negativa situación de su escudería, Norris se muestra confiado: "Tenemos confianza como equipo y creemos en nosotros mismos, porque ganamos los dos últimos campeonatos y el de pilotos el año pasado porque pudimos construir el mejor coche de la parrilla, confío en que podemos volver a hacerlo este año. Solo se necesita tiempo".

También aprovechó para poner de relieve los últimos problemas en las baterías de los monoplazas: "Como pilotos seguimos queriendo los mejores coches para conducir. En muchos casos ahora haces un adelantamiento, y ni siquiera puedes defenderte porque el otro te adelanta a 60 kilómetros por hora más. Pero al mismo tiempo, creo que hay potencial en lo que tenemos"

"Cuantos más lugares visitemos durante la temporada, más aprenderemos, la FIA aprenderá y las cosas se podrán mejorar. Creo que simplemente ajustando el nivel de batería, tenemos mucha más potencia que la que teníamos el año pasado cuando. Simplemente se agota demasiado rápido. Así que hay pequeñas cosas que se pueden hacer para ajustarlo y esperemos que veamos resultados con el tiempo" añadió el piloto de McLaren

Por último, habló de la recarga de baterías como una posible solución a este problema: "Creo que eliminará algunas cosas y cambiará algunas otras. También hay circuitos donde será mejor. En algunos circuitos funcionará y en otros no. Así que debería mejorar un poco aquí. No es que vaya a cambiar el mundo entero. Primero necesito ir a conducir en un circuito y entenderlo".