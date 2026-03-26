Lula celebra que la competencia china "despertó" a la industria automotriz en Brasil

Lula agradeció a los "amigos" chinos por creer en Brasil, durante la ceremonia de inauguración de una fábrica de la automotriz china Changan, en colaboración con el fabricante brasileño Caoa, en la ciudad de Anápolis, cerca de Brasilia.

"Cuando los chinos vinieron a Brasil, la industria brasileña -que es de otros países- se despertó y anunció inversiones de 190.000 millones de reales (36.300 millones de dólares o 31.400 euros) hasta 2030. Una demostración de que hizo falta un susto para que la competencia se despertara", dijo Lula.

En la ceremonia, Changan y Caoa anunciaron este jueves nuevas inversiones en la nueva fábrica de Anápolis por 5.000 millones de reales (unos 955 millones de dólares) hasta 2028.

Con estas nuevas inversiones, los desembolsos de Changan y Caoa se elevarán hasta 8.000 millones de reales (cerca de 1.530 millones de dólares) en el período 2023-2028.

La semana pasada, otra fabricante de automóviles china, GAC, anunció un plan de inversión en Brasil de 1.300 millones de dólares hasta 2030, que incluye la puesta en marcha de una fábrica.

También cuentan con fábricas propias en Brasil las chinas BYD y GWM y Chery, esta última también en asociación con el grupo brasileño Caoa.

La empresa china con más éxito en el mercado brasileño es BYD, que ha escalado hasta la quinta posición del mercado brasileño, con un 7,95 % de cuota de mercado en el primer bimestre, según datos de la patronal Fenabrave.