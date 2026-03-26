Marc Márquez espera progresar en un circuito que se adapta a su estilo de pilotaje

"El año pasado empezamos de otra manera, en un mejor estado de forma, pero paso a paso vamos llegando a tener mejores sensaciones y una mejor comprensión de la moto, y fluyendo cada vez más", destacó.

El nueve veces campeón del mundo dijo que el de Austin es un circuito que se adapta bien a su estilo de pilotaje. "Aunque los dos primeros sectores son muy exigentes, trataremos de arrancar de la mejor manera y encontrar nuestro nivel, que es lo que estoy haciendo en estas primeras carreras", comentó.

Marc Márquez dijo que está "buscando" encontrar las sensaciones que le permitan ser "más constante en los tiempos de vuelta".

"Hemos mostrado en las calificaciones que tenemos la velocidad, pero hay que encontrar la manera de tener regularidad y conseguir que salgan fáciles los tiempos de vuelta", agregó.

Austin "es un circuito que me encanta, pero donde no he ganado en los últimos cuatro años y tengo que entender bien la situación, cuáles son los errores y cuál es la forma de mejorar, pues Marco (Bezzecchi) llega en esa racha de cuatro victorias consecutivas y está mostrando una grandísima velocidad", manifestó.

"Él es el favorito -sobre Marco Bezzecchi- porque está liderando el Mundial y trataremos de frenar ese nivel de rendimiento, pero será difícil, porque por el momento es el piloto más rápido", afirmó Marc Márquez.

Sobre Fabio Di Giannantonio, dijo que también se encuentra en un gran momento, "como demostró en Brasil". "Así que trataremos de concentrarnos en nuestro trabajo y de encontrar el ciento por ciento", subrayó.

"Tengo la combinación perfecta de elementos y siento que tengo la mejor moto y el mejor equipo, así que todo queda en mis manos", añadió.

En lo que se refiere a las concesiones para otros marcas, Marc Márquez declaró que "las reglas se hicieron precisamente para eso" y que "el campeonato de MotoGP necesita diferentes fábricas y diferentes pilotos".

"Puedes tener diferentes marcas luchando y ver diferentes colores en los podios. Ahora parece que es el momento de Aprilia, pero en los últimos años Ducati ha vivido su gran momento y quedan 20 carreras por delante", recordó Marc Márquez.