Automovilismo
26 de marzo de 2026 - 16:00

Pecco Bagnaia: "Gané el año pasado, pero Marc se cayó"

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Redacción deportes, 26 mar (EFE).- El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), doble campeón del mundo de MotoGP, recordó que ganó "el año pasado" en Austin el Gran Premio de Estados Unidos, "pero Marc (Márquez) se cayó", en una pista que es "la más difícil del calendario".

Por EFE

"Aquí podemos hacer un gran trabajo y será importante entender qué mejorar en las carreras, porque durante el fin de semana en Brasil fuimos muy rápidos y luego en la carrera tuvimos muchos problemas, por lo que necesitamos entender y mejorar en eso", explicó Bagnaia.

"El año pasado fue muy difícil mantener la constancia durante los entrenamientos para trabajar y mejorar, pero ahora puedo mejorar, sentir las diferencias entre las configuraciones, pero luego, en la carrera, me cuesta mucho, así que necesitamos entender qué hacer", destacó.