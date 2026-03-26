Pecco Bagnaia: "Gané el año pasado, pero Marc se cayó"

"Aquí podemos hacer un gran trabajo y será importante entender qué mejorar en las carreras, porque durante el fin de semana en Brasil fuimos muy rápidos y luego en la carrera tuvimos muchos problemas, por lo que necesitamos entender y mejorar en eso", explicó Bagnaia.

"El año pasado fue muy difícil mantener la constancia durante los entrenamientos para trabajar y mejorar, pero ahora puedo mejorar, sentir las diferencias entre las configuraciones, pero luego, en la carrera, me cuesta mucho, así que necesitamos entender qué hacer", destacó.