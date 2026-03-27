El español Álvaro Carpe comanda los primeros libres en las vueltas finales

Carpe paró el cronómetro en 2:14.209, en la duodécima de las trece vueltas que completó, con poco menos de dos décimas de segundo sobre su compatriota Máximo Quiles (KTM) y ya algo más de tres respecto al también español Joel Esteban (KTM).

Una de las primeras noticias destacadas es la ausencia, un gran premio más, del lesionado piloto andaluz David Muñoz, quien buscaba reaparecer en Austin, pero al que no le ha sido físicamente posible, y probablemente lo haga con ocasión del Gran Premio de España, a finales de abril en el circuito 'Ángel Nieto' de Jerez de la Frontera.

En el lado positivo, la incorporación de otro español Marcos Uriarte, quien ocupará la plaza del lesionado David Muñoz al menos en este gran premio estadounidense.

Una vez comenzada la competición, el líder del mundial, el español Máximo Quiles (KTM) ha demostrado llegar todavía 'enchufado' de su victoria en Brasil, situándose al frente de la tabla de tiempos a las primeras de cambio, aunque enseguida le 'plantó cara' el también español Joel Esteban (KTM), superándolo por 33 milésimas de segundo.

Esteban paró el cronómetro en 2:16.584, seguido por Máximo Quiles y los también españoles Adrián Fernández (Honda) y Adrián Cruces (KTM) en las primeras vueltas de la sesión libre, aunque Quiles no tardó en recuperar la primera plaza al ser el primero en bajar al segundo '15' con un tiempo de 2:15.761 primero y 2:15.273 en la siguiente vuelta, la quinta.

La sesión libre acababa de comenzar pero fueron múltiples las cancelaciones de vueltas a casi todos los pilotos por exceder lo límites del circuito o acortar el mismo en algunos puntos.

El español Jesús Ríos (Honda), también fue noticia por la sanción que se le impuso durante la carrera de Moto3, en la que provocó la caída del italiano Matteo Bertelle, por la que deberá cumplir una doble vuelta larga durante la carrera estadounidense.

A Quiles le sucedió al frente de la tabla de tiempos el italiano Guido Pini (Honda), quien en su novena vuelta rodó en 2:15.138, dejando al líder del campeonato a 135 milésimas de segundo, por delante de un trío de españoles Adrián Fernández, Joel Esteban y Álvaro Carpe (KTM), con poco más de dos décimas de diferencia entre el primero y el quinto.

El malasio Hakim Danish (KTM) fue la primera víctima del fin de semana en Moto3, al irse por los suelos en la curva dos cuando estaba en posiciones muy retrasadas y Máximo Quiles recuperaba el liderato con un tiempo de 2:14.405, el primero también en rodar en ese segundo, seguido poco después por Guido Pini con 2:14.699 y Álvaro Carpe con 2:14.960.

Poco después Álvaro Carpe volvió a 'arañar' unas décimas al mejor tiempo de la categoría al rodar en 2:14.209 cuando ya ondeaba en la recta de meta la bandera de cuadros que daba por concluida la sesión y que ya ninguno de sus rivales logró batir.

Con Carpe líder, tras su estela se situaron Máximo Quiles, Joel Esteban, Guido Pini, el hispano argentino Marco Morelli (KTM) y el español Adrián Fernández, sexto, que se fue por los suelos en la curva trece, como también Guido Pini en la curva dieciséis y Joel Esteban en la última curva del trazado, la veinte.