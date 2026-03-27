Marc Márquez, David Alonso y Máximo Quiles marcan la pauta a sus rivales en Austin

Marc Márquez pasó de rodar por los suelos en los entrenamientos libres matinales, en los que se cayó a 192 km/h en la curva diez, a ser el más rápido de la práctica oficial, pues el vigente campeón del mundo de MotoGP logró un mejor tiempo de 2:00.927.

El nueve veces campeón del mundo de motociclismo se quedó a 63 milésimas de segundo del récord absoluto del circuito, que ostenta desde 2024 el español Maverick Viñales, cuando era piloto oficial de Aprilia.

Y Maverick Viñales (KTM RC 16) fue noticia negativa, tras disputar los primeros entrenamientos libres, al decidir regresar a Europa de inmediato por sufrir muchas molestias en su lesionado hombro izquierdo, en el que un TAC (Tomografía Axial Computerizada) detectó el movimiento de uno de los tornillos, por lo que deberá someterse a una intervención quirúrgica para extraer el mismo.

El italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) fue el primero en lograr el mejor tiempo en el último 'run', en la duodécima vuelta, al parar el crono en 2:01.114, 153 milésimas de segundo más rápido que Marc Márquez, que esperaba en su taller los últimos ajustes en su moto para volver a salir a pista.

Cuando salió a pista, Marc Márquez logró ponerse por debajo de los parciales de vuelta rápida en el tercero, para conseguir un 2:00.927, que no era récord del circuito, pero le daba la primera posición.

Tras la estela de Marc Márquez se situó un Ai Ogura que acabó a 53 milésimas de segundo del campeón español, ambos por delante de Fabio di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Alex Márquez, Pedro Acosta, Jorge Martín, 'Pecco' Bagnaia, Luca Marini y Enea Bastianini.

El hispano colombiano David Alonso (Kalex) dominó a ritmo de récord absoluto la práctica oficial de Moto2 con un tiempo de 2:05.847 con el que 'pulverizó' el anterior récord de la categoría, que tenía desde esa misma mañana el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) con 2:06.724.

El líder del mundial, el compañero de David Alonso, el español Daniel Holgado (Kalex), tendrá que pasar por la primera clasificación, como ya le sucedió hace una semana en Brasil, y entonces consiguió la 'pole position' y la victoria en el gran premio.

David Alonso no cedió ante la presión de sus rivales y no tardó en recuperar la primera posición de manos del madrileño Manuel 'Manugas' González (Kalex), convirtiéndose en el primer piloto que rodó en el segundo '5' con un tiempo de 2:05.847.

Aún lo intentó una vez más David Alonso, que se fue largo en una zona del circuito, aunque con tiempo para intentarlo una vez más, sin éxito, pero que no le impidió controlar la práctica oficial.

Junto a Alonso pasaron a la segunda clasificación directa Manuel González, Barry Baltus, Filip Salac, Senna Agius, Tony Arbolino, Iván Ortolá, Celestino Vietti, Izan Guevara, Joe Roberts, Collin Veijer, Alonso López, Adrián Huertas y Daniel Muñoz.

El español Máximo Quiles (KTM) dominó a ritmo de récord la práctica oficial de Moto3, después de ver cómo le anulaban varias vueltas rápidas por exceder los límites del trazado, pero logró parar el cronómetro en 2:13.757, que era récord absoluto para la categoría, superando el 2:13.939 que había conseguido en 2025 el italiano Matteo Bertelle (KTM).

Quiles logró 172 milésimas de ventaja sobre el italiano Guido Pini (Honda) y ya 445 milésimas sobre el español Álvaro Carpe (KTM), que fue tercero, seguidos por Matteo Bertelle, Valentín Perrone, Joel Esteban -que se fue por los suelos en la curva de entrada a la recta de meta-, Joel Kelso, Rico Salmela, Marco Morelli, Casey O'Gorman, Adrián Fernández, Eddie O'Shea, Brian Uriarte y Veda Pratama, que pasaron a la segunda clasificación directa.