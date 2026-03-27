Pedro Acosta lidera los primeros libres, con caída de alta velocidad de Marc Márquez

El vigente campeón del mundo de MotoGP, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), se fue por los suelos al principio de la sesión al perder adherencia la rueda delantera de su Ducati Desmosedici GP26 por un pequeño bache en la entrada de la curva diez cuando rodaba a unos 192 km/h.

Aunque necesitó asistencia médica en su propio taller, Marc Márquez regresó a la pista para concluir la sesión en cuarta posición.

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), vencedor el pasado año en este mismo escenario, fue el primer líder de la tanda libre con un registro de 2:04.456, que enseguida batieron sus compatriotas Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP 26) con 2:03.014 y Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), con 2:03.330.

Unos tiempos todavía lejos del récord absoluto de MotoGP (2:00.864), que tiene desde 2024 el español Maverick Viñales al manillar de la Aprilia RS-GP, con la que ganó aquella edición de la prueba estadounidense.

Acosta fue el siguiente referente al rodar en 2:02.595, mientras Marc Márquez se iba por los suelos en esa curva diez y obligaba a mostrar bandera roja a Dirección de Carrera, para atender al piloto y reponer todas las defensas de aire del circuito, contra las que impactaron tanto el piloto como su moto.

Aunque inicialmente dio la impresión de que Marc Márquez podría haberse lastimado físicamente, pudo regresar a su taller sin tener que lamentar males mayores ni pasar por la clínica del circuito, aunque el director médico, el español Ángel Charte, se pasó por su taller para comprobar su estado físico.

Apenas unos minutos después se reanudó la sesión con Pedro Acosta líder (2:02.595) y Marc Márquez en la parte posterior del taller recibiendo asistencia médica por una fuerte abrasión en el brazo derecho y mano izquierda, mientras su equipo preparaba la segunda moto, para cuando decidiese volver a salir a pista.

'Pecco' Bagnaia, el compañero de equipo de Marc Márquez, fue la siguiente referencia al rodar 49 milésimas más rápido que Acosta, con 2:02.546, cuando el vigente campeón regresó a su puesto en el taller para volver a salir con algo más de diez minutos del final de la sesión.

'Diggia' fue el siguiente referente de la tanda libre, con un registro de 2:01.818, por delante de un Jorge Martín que estaba a 118 milésimas de segundo de su rival, y el líder del mundial, Marco Bezzecchi, era sexto a 681 milésimas de segundo.

Márquez fue recuperando poco a poco la confianza sobre la moto para pasar de la vigésima primera a la undécima posición, en tanto que Acosta marcaba parciales de vuelta rápida para lograr un 'crono' de 2:01.715, cuando el vigente campeón subía hasta el cuarto puesto, 2:02.093, sólo superado por Acosta, 'Diggia' y Martín y con numerosas vueltas canceladas por exceder los límites del trazado estadounidense.

Acosta lideró la tabla de tiempos, con Fabio di Giannantonio, Jorge Martín, Marc Márquez, Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), Luca Marini (Honda RC 213 V), Ai Ogura (Aprilia RS-GP), Marco Bezzecchi y Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP25), en las diez primeras posiciones.