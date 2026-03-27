Piastri: Fue un día decente para nosotros, pero queda trabajo por hacer

"En líneas generales, fue un día decente para nosotros. Notamos que progresamos bastante, sobre todo en el segundo entrenamiento libre, algo que fue alentador", comentó Piastri, de 24 años, con nueve victorias y 26 podios en la F1, que el año pasado acabó tercero en el Mundial, que llegó a liderar durante casi dos terceras partes del mismo.
"La sensación es positiva y hemos recopilado datos valiosos que nos colocan en una posición sólida", opinó el australiano.
"Sabemos que queda trabajo por hacer y es evidente que algunos de nuestros competidores, especialmente Mercedes, están muy fuertes", apuntó, no obstante, Piastri.
"No obstante, nos centramos en nuestro propio rendimiento. Esperamos aprovechar el progreso de hoy y mantener el tirón para ser aún más competitivos", añadió el piloto 'aussie' después de la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Japón.