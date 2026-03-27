Russell: El ritmo de los McLaren fue sorprendente, no hay razón para creer que no sea real

"Es maravilloso estar de nuevo en Suzuka. Es un circuito increíble y siempre un desafío al volante", comentó Russell, nacido hace 28 años en King's Lynn (Norfolk), que, con su triunfo en la primera carrera del año, en Australia, elevó a seis su número de victorias en la categoría reina, en la que cuenta 26 podios.

"Se ha hablado muchísimo acerca de cómo se comportarían estos nuevos coches en esta pista y cuál sería su ritmo. Hay un par de zonas en la vuelta lanzada en las que somos algo más lentos en el vértice, pero las curvas enlazadas (del primer sector) siguen siendo muy exigentes y las velocidades que cogemos a mitad de la recta trasera son de las más rápidas que hemos alcanzado nunca. Eso era súper agradable", comentó el líder del Mundial.

"En líneas generales, tuvimos un buen viernes ahí fuera. Fue un poco sorprendente ver el ritmo de McLaren, pero no hay razón para creer que no sea real", afirmó.

"Está claro que tenemos trabajo por hacer esta noche para encontrar un ritmo que nos permita retarlos mañana. Por fortuna, tenemos varias áreas en las que queremos mejorar y esperamos poder hacerlo durante la noche. En la calificación sabremos dónde estamos", declaró Russell este viernes en el circuito de Suzuka.