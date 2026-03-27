Automovilismo
27 de marzo de 2026 - 06:55

Sainz: "Hoy fue difícil sacarle todo el partido al coche"

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Redacción deportes, 27 mar (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), que marcó el decimotercer tiempo en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito de Suzuka que este viernes "fue difícil sacarle todo el partido al coche".

Por EFE

"Hoy fue difícil sacarle todo el partido al coche, pero tuvimos un ritmo decente en las tandas cortas durante el segundo entrenamiento libre", comentó Sainz, de 31 años, que disputa su duodécima temporada -la segunda en Williams- en la Fórmula Uno, en la que cuenta cuatro victorias y 29 podios, dos de ellos el año pasado.

"Parecemos que somos más competitivos a una vuelta, pero tenemos problemas con el ritmo de carrera en las tandas con mucha carga de combustible", explicó el talentoso piloto madrileño, que no ha tenido el arranque de temporada esperado, pero que logró, al menos, puntuar hace dos domingos en China, donde acabó noveno.

"Hoy por la noche analizaremos qué podemos cambiar en la puesta a punto para mejorar el rendimiento y esperamos progresar antes de la calificación", añadió Sainz este viernes después de la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Japón.