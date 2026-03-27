Automovilismo
27 de marzo de 2026 - 08:15

Tabla de tiempos del segundo entrenamiento libre de Suzuka

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Redacción deportes, 27 mar (EFE).- Tabla de tiempos del segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Japón, tercera prueba del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Suzuka:

Por EFE