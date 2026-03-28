Álex Palou consigue en Alabama su primera 'pole' de la temporada

Palou consiguió su primera 'pole' del año la decimotercera de su carrera al marcar un crono de 1:06.2341 segundos al volante del Honda nº 10 de DHL Chip Ganassi Racing. Tras él acabaron David Malukas (Team Penske), que lo acompañará en la primera fila, y Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan Racing), que liderará la segunda por delante de Marcus Armstrong (Meyer Shank Racing).

"Sinceramente, uno de los mejores coches que he pilotado. Esta mañana (en los entrenamientos) ya sentí que el coche estaba muy, muy bien, con un equilibrio excelente. Solo queríamos salir delante, aprovechar el buen coche que teníamos hoy y ver qué pasa mañana. Estoy muy contento de haber conseguido nuestra primera pole de este año", dijo el español, que ganó esta carrera la temporada pasada por 16.0035 segundos, el mayor margen de victoria de 2025- tras salir desde la pole. Por la mañana también lideró los entrenamientos libres.

El líder de la general, Kyle Kirkwood (Andretti Global), se clasificó quinto con un tiempo de 1:06.8326, mientras que el mexicano Pato O'Ward lo hará desde la duodécima plaza.