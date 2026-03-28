Alonso: "Las dos primeras carreras fueron complicadas y lo serán las siguientes diez"

"Sigue todo igual. Las dos primeras carreras fueron complicadas y serán complicadas las siguientes diez", comentó, en el legendario circuito japonés, al canal de televisión Dazn, el doble campeón mundial asturiano -retirado en Australia y China con un AMR26 del que se esperaba mucho y que no ha aportado casi nada-, que tan sólo pudo superar a su compañero, el canadiense Lance Stroll, que sale último este domingo con el otro coche verde.

"Los milagros no existen. La primera parte del año será muy dura y la segunda esperemos que sea un poco mejor", recalcó Alonso, que retrasó un día su llegada a Japón -donde logró dos de sus 32 victorias en la división de honor: una en esta pista, en 2006 (el año que revalidó título), y la otra dos temporadas después, en Fuji- a causa de su recién estrenada paternidad.

"Ha sido una calificación dura para nosotros aquí en Suzuka; este circuito expone nuestras limitaciones actuales, y eso quedó claro en pista", añadió Alonso, de 44 años, que cuenta 106 podios en la categoría reina y que no cree que se puedan mejorar muchas cosas durante el parón provocado por el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, la posterior respuesta de ésta y la actual situación bélica derivada de todo ello en Oriente Medio, que obligó a suspender la cuarta y la quinta prueba del calendario, previstas inicialmente el mes que viene en Baréin y Arabia Saudí.

"Lo único que vamos a evitar es ser últimos en Baréin y últimos en Yeda; en Miami (EEUU) -donde se reanudará el Mundial el primer fin de semana de mayo-, vamos a tener el mismo coche que aquí; lo que no quiere decir que no vayamos a encontrar soluciones para la segunda parte de la temporada", comentó Fernando este sábado en Suzuka.