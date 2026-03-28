28 de marzo de 2026 - 03:30
Alonso y 'Checo' Pérez, eliminados en la primera ronda (Q1)
Redacción deportes, 28 mar (EFE).- El doble campeón del mundo español Fernando Alonso (Aston Martin), con el vigésimo primer crono, y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), con el decimonoveno, quedaron eliminados este sábado en la primera ronda (Q1) de la calificación para el Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Suzuka.
El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo de la sesión, al cubrir los 5.807 metros la pista nipona en un minuto, 29 segundos y 915 milésimas, sólo 52 menos que el inglés George Russell (Mercedes), líder del Mundial.
La segunda ronda (Q2) se disputará a continuación.