Bulega puede con Lecuona en el último momento de la Superpole de Superbike de Portugal

El piloto español dominó la FP3 y rompió de inmediato el récord absoluto de la pista con un 1:39.077, superando a su compañero Bulega por 0.100s, aunque este ha recortado a 0.039s en su segunda vuelta.

Lecuona fue el primero en empezar su segunda tanda en los últimos cinco minutos y corrió aún más rápido: cuatro décimas más veloz en la primera mitad de vuelta y mantuvo el ritmo para firmar un 1:38.637s, cuatro décimas más rápido que el récord absoluto anterior, según informa la página oficial del Mundial de esta especialidad.

Todo apuntaba a que lograría su segunda pole en WorldSBK, pero Bulega, el italiano, fue 0.142s más rápido en su última vuelta con un 1:38.495s.

Bulega es el primer italiano con más de 10 poles, su undécima en total, y es el primer piloto de Ducati en arrancar una temporada con dos poles consecutivas desde Carlos Checa en 2011, y el primero en general desde Toprak Razgatlioglu en 2023.

Para Lecuona, es su primera primera fila desde su pole en Barcelona 2022, tres años, seis meses y tres días después, la quinta mayor espera en la historia.

Otro transalpino, Yari Montella (Barni Spark Racing Team), saldrá desde la tercera posición, mientras que el luso Miguel Oliveira (BMW Motorrad) partirá desde la cuarta.