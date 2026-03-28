Colapinto: No es el resultado que buscábamos; el coche va mejor con más combustible

"En la Q1 (primera ronda de la calificación), mejoramos, pero en la Q2 no dimos el paso necesario para poder aspirar a entrar en la Q3", explicó.

"Viendo lo que hizo Pierre (Gasly, su compañero francés, que sale séptimo) está claro que no aprovechamos al máximo el potencial del coche. Con estos monoplazas, es fundamental estar en la ventana óptima de funcionamiento, prestando atención a cada detalle para sacarle el máximo partido: Y eso es algo que no hicimos", manifestó Colapinto este sábado en Suzuka, donde compite por primera vez con un F1.

"Es la primera vez que piloto aquí; es una pista muy divertida, pero también muy técnica, así que está claro que hay puntos en los que aún debemos mejorar", dijo.

"Ayer (en referencia el viernes), el ritmo de carrera se notaba más competitivo, así que si podemos volver a encontrarlo, esperamos poder luchar por subir puestos en la carrera de mañana", comentó el argentino tras la calificación para el Gran Premio de Japón.