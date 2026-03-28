El español Álvaro Carpe manda a ritmo de récord en la segunda tanda libre

Carpe marcó un mejor tiempo de 2:13.190, que batía el récord absoluto establecido el viernes por el también español Máximo Quiles (KTM), que rodó en 2:13.757.

Ya desde la quinta vuelta, Máximo Quiles se puso al frente de la tabla de tiempos con un registro de 2:13.352, con algo más de tres décimas de segundo sobre el hispanoargentino Valentín Perrone (KTM), que buscó casi en todo momento la rueda de su oponente, y con el australiano Joel Kelso (Honda), tercero, pero ya a más de seis décimas de segundo.

Ese registro ya era más rápido que el récord que en la primera jornada estadounidense estableció el propio Máximo Quiles al rodar en 2:13.757.

Pasado el ecuador de la segunda sesión libre, Dirección de Carrera tuvo que mostrar bandera roja por la caída del neozelandés Cormac Buchanan (KTM), en la salida de la curva diecinueve, la de entrada a la recta de meta, al quedarse el piloto en 'cuclillas' dentro de la pista, y tener que ser esquivado por sus rivales, que enseguida comenzaron a levantar la mano avisando del peligro.

En los últimos minutos de la sesión se fue intensificando el trabajo de todos los pilotos, con el registro de Quiles siempre como referencia, y con Perrone como el que más se acercaba, al quedarse a 65 milésimas de segundo, aunque ya en los cinco minutos finales el hispanoargentino superó al líder del campeonato al rodar en 2:13.280

Esos minutos finales resultaron de gran intensidad y, aunque algunos pilotos utilizaron el rebufo de las motos de sus rivales para mejorar, Álvaro Carpe fue capaz de sacar una 'vuelta limpia' en la que estableció un nuevo récord al rodar en 2:13.190, seguido a 90 milésimas de segundo por Valentín Perrone, con Joel Esteban, Máximo Quiles y el italiano Guido Pini, tras ellos.