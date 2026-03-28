El italiano Tony Arbolino se encarama a la primera posición en el último minuto

Arbolino logró un mejor tiempo de 2:06.159 en la décima de las once vueltas que completó al trazado estadounidense, con poco más de dos décimas de segundo sobre Senna Agius (Kalex), Alonso López (Kalex) y Manuel 'Manugas' González (Kalex).

El belga Barry Baltus (Kalex) fue la primera referencia de Moto2, 2:06.769, con el líder de la primera jornada, el hispano-colombiano David Alonso (Kalex), tras su estela, aunque el movimiento y los cambios en cabeza de carrera fueron una constante en esos minutos iniciales.

A Baltus le sucedió al frente de la tabla de tiempos el español Alonso López (Kalex), que paró el cronómetro en 2:06.402, todavía lejos del tiempo con el que el primer día David Alonso estableció un nuevo récord absoluto de la categoría con 2:05.847.

Bien es cierto que ante la disputa de las dos clasificaciones oficiales unas horas después, la inmensa mayoría de los pilotos centraron todo su trabajo en conseguir una buena puesta a punto para la carrera.

Hubo también momentos para los sustos, pues David Alonso, en la curva diez del trazado, sufrió un fuerte 'latigazo' de su moto que incluso hizo que saltara el 'air-bag' de su mono de cuero, aunque pudo salvar la caída sin mayores consecuencias, lo que no sucedió con el checo Filip Salac (Kalex), que acabó por los suelos.

Como Salac, también tuvo ese momento de mala suerte el español Manuel 'Manugas' González (Kalex), que se fue por los suelos en la curva uno, pocos instantes después de haber ascendido desde la undécima hasta la segunda posición, a ¡una milésima de segundo de Alonso López!

Mientras, otros pilotos como el español Izan Guevara (Boscoscuro), uno de los más rápidos del primer día, se mostró muy disgustado con el rendimiento de su moto en los minutos iniciales, regresando a su taller para que, literalmente, le cambiasen toda la suspensión delantera.

Y fue en esos minutos finales cuando comenzó un pequeño 'baile' en cabeza de la tabla de tiempos, que pasó a comandar el australiano Senna Agius (Kalex), con un tiempo de 2:06.369, 33 milésimas de segundo más rápido que Alonso López y 34 milésimas respecto a 'Manugas' González

En ese 'tirón' final, comenzaron a producirse un mayor número de caída, como la que protagonizó el neerlandés Colin Veijer (Kalex), que se fue por los suelos en la curva siete, como también el líder del mundial, el español Daniel Holgado (Kalex), que era décimo, en la curva siete.

Con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta, el italiano Tony Arbolino desbancó a Senna Agius de la primera posición al rodar en 2:06.159, por delante del australiano, Alonso López, Manuel González y Barru Baltus, que coparon las cinco primeras posiciones de Moto2.